Артист поздравил всех с Рождеством.

Российский юморист Максим Галкин, который в начале полномасштабного вторжения выехал из РФ вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, обратился к подписчикам на украинском языке.

Не секрет, что шоумен публично поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Максим решил в своем Instagram поздравить всех с Рождеством и написал пожелания на русском, а также на украинском языке, который сейчас учит.

"Христос рождається! Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров’я, любові та добра!" - написал Галкин.

К слову, в комментариях подписчики поблагодарили Максима и его жену Аллу Пугачеву за четкую позицию относительно войны:

"С праздником! Спасибо за поддержку"

"Спасибо, счастливого Рождества"

"Спасибо, Максим! Пусть наконец добро победит!"

"Украина и украинцы ценят, слышат и уважают вашу позицию и поддержку".

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева заговорили о желании приехать в Киев. Юморист также намекнул, что хотел бы дать концерт украинцам, если это будет возможно.

