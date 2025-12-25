Шеф-повар поделился снимком в сети.

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко показал новые фото со своей 30-летней возлюбленной Екатериной Воскресенской.

Напомним, что пара объявила о своих отношениях в октябре этого года, отметив, что вместе уже девять месяцев. Поэтому это их первое Рождество, которые они праздновали вместе. Соответствующим снимком Евгений поделился в своем Instagram и подчеркнул на важности проводить время с близкими людьми.

"Впервые встречаем Рождество вместе. И я в очередной раз думаю: если есть возможность быть с родными в этот день - надо быть. Не тратить жизнь на ссоры, обиды и мелочи, которые ничего не стоят. Рождество - о близости, благодарности и тишине внутри. Иисус Рождается. Спасибо тем, благодаря кому мы можем сидеть за праздничным столом. Слава ВСУ!", - написал Клопотенко.

К слову, на фото влюбленные сидят в вышиванках за праздничным столом и пробуют различные рождественские блюда.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами пару в комментариях:

"Какие хорошенькие, с праздником"

"Котики-муркотики"

"Вы замечательные, с праздником".

Напомним, ранее Евгений Клопотенко поразил признанием о своей реакции на измены. Кулинар уверяет, что только порадовался бы за свою девушку.

