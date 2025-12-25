В Украине разоблачили схему вымогательства денег у пенсионеров под видом продажи лекарств

Участники преступной организации в течение 2023-2024 годов присылали пенсионерам под видом лекарств посылки с био-добавками, которые те не заказывали.

Правоохранители расследуют деятельность преступной организации, которая через сеть колл-центров вымогала деньги у людей пожилого возраста под видом продажи "лекарств" (БАДов). Как сообщает Офис генерального прокурора в Telegram, по делу о мошеннических колл-центрах сообщено о новых подозрениях и задокументировано вымогательство на более 1,2 млн грн с применением насилия.

Подробности схемы вымогательства денег

В частности, по данным следствия, жители Днепропетровщины организовали на территории нескольких областей деятельность колл-центров, которые занимались вымогательством денег у пожилых людей.

Установлено, что участники преступной организации, среди которых были несовершеннолетние, в течение 2023-2024 годов присылали пенсионерам под видом лекарств посылки с био-добавками, которые те не заказывали. После этого звонили потерпевшим и, представляясь работниками органов государственной власти, требовали оплатить товары по завышенной в разы цене.

"В случае отказа получать посылки подозреваемые, выдавая себя за работников государственной исполнительной службы или Пенсионного фонда, угрожали открытием исполнительного производства, наложением значительных штрафов, конфискацией имущества или блокировкой пенсионных карточек - часто единственного источника дохода потерпевших. Под постоянным психологическим давлением потерпевшие вынуждены были перечислять средства", - отмечается в сообщении.

Как отмечает Генпрокуратура, подавляющее большинство потерпевших - это люди пожилого возраста, у которых в результате системного психологического давления ухудшилось состояние здоровья.

Кроме того, в ходе следствия задокументирован факт вымогательства передачи чужого имущества потерпевшего, к которому применено физическое насилие, в результате которого последний под принуждением передал злоумышленникам собственные денежные средства в сумме более 1,2 млн гривень.

Вместе с тем, по результатам проведения повторных обысков на территории Днепропетровской и Запорожской областей обнаружен и изъят ряд вещественных доказательств, указывающих на причастность указанных лиц к противоправной деятельности.

В рамках этого же уголовного производства дополнительно сообщено о подозрении еще 6 лицам по фактам участия в преступной организации и вымогательстве (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189 Уголовного Кодекса Украины) и 3 лицам по факту вымогательства, что нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах ч. 4 ст. 189 УКУ.

Разоблачены 13 участников преступной организации

Как известно, в феврале под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора было разоблачено и сообщено о подозрении 13 участникам по фактам создания и руководства преступной организацией, а также участия в ней и вымогательства.

По результатам санкционированных обысков на территории Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областей изъяты сотни упаковок диетических добавок, денежные средства в разной валюте на общую сумму более 300 тыс долларов США, компьютерная техника, телефоны и накопители, документация, а также инструкции с алгоритмом действий участников преступной организации.

Украинцам предлагали фейковые 6500 гривень от государства - подробности мошеннической схемы

Напомним, что ранее председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев предупредил, что в сети активизировались мошенники. Они предлагают украинцам оформить фейковые карты, на которые якобы будет начислено 6500 гривень государственной помощи.

Гетманцев напомнил, что никогда не нужно переходить по сомнительным ссылкам и не передавайте данные своей банковской карты. Он отметил, что ни один государственный орган не рассылает ссылки через сторонние сервисы.

