'Вампиры' в лесу: фотоловушка поймала мотыльков, пьющих слезы у живого лося (видео)

В Национальном лесу Грин-Маунтин зафиксировано уникальное явление.

Ранее ученые наблюдали, как бабочки и мотыльки пьют слезы у черепах и крокодилов в Амазонии или других тропических регионах. Однако в Национальном лесу Грин-Маунтин в США фотоловушка зафиксировала мотыльков, высасывающих слезы у лося.

Это лишь второй зарегистрированный случай подобного поведения в северных широтах, пишет IFL Science. Большинство видов бабочек и мотыльков обычно получают питательные вещества из нектара цветов. Некоторые дополняют этот рацион, добывая минералы из почвы, трупов животных или даже человеческого пота – это поведение известно как "падлинг" (puddling).

За исключением одного случая, когда мотылек пил глазные выделения лошади, чешуекрылые, питающиеся слезами животных за пределами тропиков, ранее не встречались – вплоть до этого момента. Поведение, связанное с питьем слез или глазных выделений, в науке называется лакрифагией, и исследование об этом уникальном случае было опубликовано в журнале Ecosphere.

Видео дня

Камера-ловушка сделала 80 снимков самца лося (Alces americanus americanus), на морде которого сидели мотыльки и пили его слезы. Фотографии были сделаны в период с 1:44 до 1:48 ночи 19 июня 2024 года. Примечательно, что эти 80 кадров – единственные, на которых запечатлена лакрифагия, из более чем 247 000 снимков поведения лосей, сделанных почти на 500 участках в штатах Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Вермонт.

И лось, ставший "источником питья", и мотыльки, утоляющие жажду, представляют собой новые виды, для которых такое взаимодействие ранее не было известно. Хотя точно определить вид мотыльков не удалось, эксперты полагают, что, судя по размеру и форме на снимках, они, вероятно, принадлежат к семейству Пяденицы (Geometridae).

Команда исследователей признает, что, хотя это очень редкое поведение, мотыльки могут выступать переносчиками заболеваний – таких как кератоконъюнктивит, который вызывает поражения глаз и может иметь серьезные последствия для здоровья лосей. Впрочем, случаев передачи болезней мотыльками через питье слез у других видов задокументировано не было, поэтому такая вероятность остается довольно низкой.

Другие удивительные новости о животных

Ранее УНИАН сообщал про выгодный союз в Восточной Африке. Там маленькие птицы ездят на носорогах, а взамен оказывают им полезную услугу. Их еще называют "охранниками носорога".

Кроме того, мы также рассказывали, подслушивают ли животные друг друга, как это делают люди. Способность к подслушиванию - важный метод выживания для многих видов. И животные - не исключение. Таким образом они общаются друг с другом и получают ценную информацию.

Вас также могут заинтересовать новости: