"Я услышал выстрелы и понял, что это не случайность": очевидец рассказал о теракте в Лондоне (видео)

О событиях возле британского парламента The Guardian рассказал 44-летний Мэтт Хайкин. Он оказался на месте событий, корда один человек был задавлен машиной и роздалась стрельба на территории парламента.

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«Я ехал на велосипеде из Вест-энда к набережной и увидел черную машину прямо на мостовой рядом с Биг-Бен с помятым капотом и лежащего перед ней человека. Я подумал, что это просто несчастный случай и поехал дальше. Потом увидел бегущих людей и подумал: «что происходит?». Через несколько секунд я услышал выстрелы, доносящиеся с территории парламента. Тогда я понял, что это не просто очередная случайность», - рассказал свидетель.

По его словам, тело рядом с машиной «не двигалось, было много крови».

«Студенты кричали, было много крови. Я думаю, было три или четыре выстрела, но я не могу сказать точно», - добавил Хайкин.

Он добавил, что выстрелы слышались из двора у Вестминстерского Дворца: «Через ворота я увидел толпу людей и, я думаю, несколько тел на полу. Я не могу сказать, были ли они ранены или просто их попросили лечь. Потом начали появляться полицейские».

Ранее УНИАН соообщал, что несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне. Позже СМИ сообщили, что автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой.