По данным СМИ, ей стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким.

В возрасте 83 лет умерла советская и российская актриса театра и кино Вера Алентова, наиболее известная по роли в фильме "Москва слезам не верит".

О ее смерти сообщило российское пропагандистское издание ТАСС, ссылаясь на Театр имени Пушкина. По данным StarHit, Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким, ее вынесли из здания на носилках.

Напомним, в 2021 году Вера Алентова оказалась в "черном списке" Минкульта Украины и "Миротворца" из-за гастролей в оккупированном россиянами Крыму.

Биография Веры Алентовой

Вера Валентиновна Алентова - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, одна из самых известных актрис своего поколения. Широкую международную славу ей принесла главная роль Екатерины Тихомировой в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1980).

Алентова родилась в актерской семье и получила образование в Школе-студии МХАТ, после чего много лет служила в Московском драматическом театре имени Пушкина. Она сыграла в фильмах "Время желаний", "Завтра была война", "Ширли-мырли", а также в ряде телевизионных проектов и сериалов в более поздние годы.

Вера Алентова была женой режиссера Владимира Меньшова, с которым прожила много лет и воспитала дочь - телеведущую и актрису Юлию Меньшову, которая поддерживает Россию в войне против Украины.

