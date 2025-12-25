Неля также призналась, когда ее возлюбленный ушел на службу.

Ведущая "Сніданку з 1+1" на канале "1+1 Украина" Неля Шовкопляс заговорила о своем муже.

Звезда впервые призналась, что ее возлюбленный Владислав является военнослужащим. Мужчина пошел на службу еще в прошлом году.

"Служит с января прошлого года. Он готовился, учился, фундаментально к этому подходил. Он четко знал, чего хочет, куда хочет и в каком роду войск хочет служить", - призналась Неля в интервью kp.ua.

Шовкопляс подчеркнула, что волнуется за мужа. Однако они договорились, что Владислав не будет рассказывать подробности службы, чтобы Неля не нервничала.

"Мы договорились, что не кипишуем лишний раз - это к добру не приведет. Он и сам говорит: "Мне лучше, когда ты эмоционально стабильна". Он мне лишнего не рассказывает. Всегда говорит, что все нормально, все окей", - добавила ведущая.

К слову, супруги воспитывают общих сыновей-двойняшек Тимофея и Матвея, которым 11 лет.

Напомним, ранее стало известно, что популярная украинская блогерша Нати Гресько мобилизовалась. Девушка рассказала о своей службе.

