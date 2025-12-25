Банки и обменники переписали курс валют: сколько стоит доллар и евро на Рождество

Продать доллар можно в среднем по курсу 41,85 грн, а евро - 49,25 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 25 декабря, поднялся на 5 копеек и составляет 42,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,85 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня также вырос на 5 копеек и составляет 49,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,25 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,00 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,85 грн/евро, а курс продажи - 49,61 грн/евро.

Курс доллара в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 25 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,15 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,68 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 17 декабря - 49,67 грн).

