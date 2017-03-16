Запрет на въезд приостановлен: реакция Трампа заставила нервничать его адвокатов - Süddeutsche Zeitung

В своей атаке он говорил вещи, которые могут значительно осложнить реализацию запрета в будущем. Об этом пишет Маттиас Кольб в статье "Запрет на въезд приостановлен: реакция Трампа заставила нервничать его адвокатов", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Слова, которыми федеральный судья Деррик Кахала Уотсон остановил пересмотренный запрет на въезд президента Дональда Трампа, предельно ясны. Указ носит дискриминационный характер, и не позволяет людям из шести перечисленных стран посещать жителей Гавайских островов, постановил судья. Кроме того, штат Гавайи понесет финансовые потери, если туристам или студентам будет запрещен въезд.

Уотсон удовлетворил иск Гавайских островов и остановил спорное постановление для всей страны за несколько часов до его вступления в силу. Согласно указу, гражданам из, в основном, мусульманских стран (Иран, Сирия, Ливия, Судан, Йемен и Сомали) в течение 90 дней будет запрещен въезд в США. Уотсон назвал аргументацию правительства Трампа "явно нелогичной".

В своем обосновании на 43 страницах федеральный судья пишет: "Идея того, что можно выразить свою неприязнь к группе людей, нападая на всех, в корне ошибочна". Каждый "разумный и объективный" наблюдатель, который следил за развитием указа и "публичными заявлениями", должен прийти к выводу, что здесь дискриминации подвергается конкретная религия. Уотсон цитирует в своем решении высказывание Трампа в интервью CNN в марте 2016 года: "Я думаю, что ислам ненавидит нас".

Трамп хочет дойти до Верховного суда

Слова, которыми президент отреагировал на решение назначенного Бараком Обамой судьи, также предельно ясны. Решение "ужасное" и "заставляет нас казаться слабыми, которыми мы уже давно не являемся, поверьте", - кричал он на мероприятии в Нэшвилле, которое было организовано его кампанией.

"Вы не думаете, что этот судья действовал по политическим мотивам", - насмехался республиканец. Юрист Уотсон, таким образом, превысил свои полномочия, возмущался Трамп. Затем президент США произнес примечательную фразу: "Заблокированный указ – это смягченная версия первого указа, который был приостановлен другим судьей. И, если честно, даже первый не должен был быть заблокирован".

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Трамп говорит, что он обжалует это решение и, возможно, подаст жалобу в Верховный суд. Угроза для Соединенных Штатов "однозначна", закон "однозначен" и необходимость такого указа "однозначна", - сказал Трамп. Президент выкрикивал перед своими ликующими поклонниками: "Мы должны вернуться к первой версии и пройти через все инстанции". Только там он сможет защитить американцев.

Совершенно непонятно, как себе это представляет новичок в политике Трамп (второй указ заменит первый, против которого точно подадут иск?). Но его появление в Нэшвилле указывает на основное направление постановления: возможные "исламские террористы" должны находиться подальше от США.

Трамп, как всегда, импульсивен – и заставляет нервничать своих адвокатов

Своими недавними заявлениями Трамп может еще больше усложнить своим адвокатам защиту этого постановления в суде. Аргументация штатов и правозащитных организаций состоит, прежде всего, в том, что заявления Трампа во время избирательной кампании ясно показали, что запрет на въезд направлен на мусульман.

Деррик Уотсон, судья из Гонолулу, цитирует в своем обосновании также союзника Трампа Руди Джулиани. Бывший мэр Нью-Йорка заявил в телевизионном интервью в конце января, что нынешний президент изначально всегда говорил о "запрете для мусульман" и дал ему четкие указания: "Собери комиссию. Покажи мне, как это сделать правовым способом".

Много шума вызвало также заявление Стивена Миллера. Консультант Трампа заявил в феврале, что новая редакция должна включать те же основные правовые последствия, и изменить следует только технические мелочи. На слушании в Гонолулу юристы Министерства юстиции США утверждали, что судья Уотсон не должен учитывать заявления во время избирательной кампании, поскольку тогда Трамп выступал как частное лицо.

Очевидно, Уотсон, выпускник юридического факультета Гарвардского университета, не хотел следовать этой логике. И своими заявлениями в Нэшвилле, Дональд Трамп ясно дал понять, что и на посту президента Соединенных Штатов он думает так же, как кандидат от республиканцев. И не только Мэгги Хаберман, лучший эксперт по Трампу в "The New York Times", убеждена, что президент существенно усложнил своим адвокатам процесс защиты запрета в суде.