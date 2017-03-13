The New York Times: Человек без плана борьбы с ИГИЛ

Об этом говорится в редакционной статье "Человек без плана борьбы с ИГИЛ", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Но если Трамп и определился с новым планом победы над ИГИЛ, то пока это не так очевидно. Существующие миссии в Ираке и Сирии были инициированы президентом Бараком Обамой. Хотя они добились некоторых тактических успехов, они указывают на углубление американского военного участия в обеих странах. Вопрос в том, продолжит ли, или ускорит, Трамп эту тенденцию.

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На прошлой неделе американские официальные лица объявили о том, что планируют практически удвоить свои силы в Сирии, отправив еще 400 военнослужащих; Пентагон, по сообщениям, рассматривает возможность отправки в Кувейт 1000 дополнительных солдат в качестве резервных сил. Они также обдумывают увеличение количества войск в Ираке, где около 5000 американцев обучают и оказывают помощь иракским силам безопасности. Хотя от американцев не ожидают участия в наземных боях, они приближаются к линиям фронта.

Будучи кандидатом, Трамп высмеял стратегию Обамы для борьбы с ИГИЛ, назвав ее катастрофой, хотя так и не предложил своего варианта. Теперь, находясь на своем посту, он не должен игнорировать достигнутый прогресс. Местные силы, при поддержке американских авиаударов, вновь захватили большие территории в Сирии и Ираке, которые в 2014 году завоевал ИГИЛ. Восточная часть Мосула, когда-то второго по величине города Ирака, недавно была освобождена от ИГИЛ. 19 февраля иракские войска начали битву за западную часть города, где миллионы людей находятся в ужасных условиях. На прошлой неделе поддерживаемые Америкой повстанцы в Сирии захватили главную дорогу, соединяющую Ракку с территорией, которую контролирует группировка в провинции Дейр-эль-Зур. Таким образом, они отрезали последний путь снабжения и отступления для бойцов ИГИЛ. Претензии группировки на легитимность основывались главным образом на контроле территорий, поэтому потеря опорных пунктов нанесет им сокрушительный удар.

Между тем, многие террористы были убиты, из других стран поступает все меньше желающих их заменить. Согласно данным исследовательской организации RAND, финансы ИГИЛ – доходы от нефти и налоги, которые группировка взимает на захваченных территориях – сократились с примерно 1,9 млрд. долл. США в 2014 году до не более 870 млн. долл. США в 2016 году.

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Один из сложных вопросов, который предстоит решить Трампу, заключается в том, стоит ли вооружать сирийских курдов для борьбы с ИГИЛ. Американские военные командиры считают их важными партнерами в любой кампании по возвращению Ракки, где скрываются около 4 000 боевиков ИГИЛ. Проблема состоит в том, что Турция, союзник НАТО, выступает против вооружения сирийских курдов, потому что считает их террористами в союзе с курдами, которые ведут сепаратистскую войну в Турции. Если у них не будет оружия, битву за Ракку придется отложить, и момент будет упущен. Если решение будет принято вопреки позиции Турции, это может вызвать ответную реакцию и повлечь за собой запрет на размещение войск США на авиабазе ​​Инджирлик.

На дипломатическом фронте, госсекретарь Рекс Тиллерсон принял мудрое решение и оставил главного чиновника администрации Обамы, ответственного за глобальную коалицию против ИГИЛ, он запланировал встречу ее членов в этом месяце в Вашингтоне. Необходимо обсудить множество вопросов, в том числе то, как обеспечить основные нужды гражданских лиц, перемещенных ИГИЛ, а также способы управления и обеспечения безопасности в охваченных войной общинах. Это очень важно, потому что даже если победить ИГИЛ в военном плане, можно ожидать, что они начнут вербовать новых членов и создадут угрозу на долгие годы. К сожалению, Трамп совершенно не помог, снова подписав свой антимусульманский запрет на въезд, который только усиливает антизападное сообщение ИГИЛ.