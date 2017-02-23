Neue Zürcher Zeitung: Асад побеждает

Об этом пишет Моника Боллигер в статье "Асад побеждает", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Прошло почти пять лет, с тех пор, как в Женеве впервые прошла конференция по урегулированию сирийского конфликта. В четверг, в Женеве началось четвертое заседание, но надежды на прорыв все равно мизерные. Изменились параметры, которые начали смещаться в 2015 году, после российской интервенции. В 2012 речь шла о политическом переходе, который косвенно предусматривал отставку президента Асада. Для оппозиции тогда результат переговоров был довольно расплывчатым. Сегодня противники Асада должны радоваться даже просто возможности вести переговоры.

Эскалация на юге

Варианты сирийской оппозиции исчезают из-за развития событий на поле боя. Большим поворотным моментом стало падение оплота повстанцев в восточном Алеппо. После этого, несмотря на формальное прекращение огня, войска Асада сконцентрировались на ликвидации анклавов повстанцев вблизи Дамаска. Оазис Гута, где находится последний крупный оплот боевиков перед Дамаском, подвергается интенсивным бомбардировкам. На севере, где укрепляют свои позиции джихадисты, повстанцы воюют друг с другом. На юге, Иордания, которая контролирует снабжение местных повстанцев через свою границу, запретила атаки против режима, по договоренности с Россией.

Тем не менее, Иордания не смогла заставить режим соблюдать перемирие. В то же время, главнокомандующий иорданской армии намекнул, что будет приветствовать повторный захват сирийской армией пропускного пункта на границе, который сейчас контролируют повстанцы. Теперь Амман может потерять контроль над повстанцами на юге страны. Из страха потерять пропускной пункт повстанцы самовольно начали наступление против режима в разделенном городе Дараа. В нем участвуют как умеренные группы, так и джихадисты. В ответ Россия начала интенсивные воздушные бомбардировки Дараа, и, вероятно, нескольких больниц.

Неясно, насколько далеко повстанцы могут зайти на юге без поставок через Иорданию. В военном отношении они уступают альянсу Асада. Кроме того, следует ожидать также более тесного сотрудничества между джихадистами и умеренными. На местах у противников режима повсюду мало шансов на успех. И предпосылки для дипломатического решения не слишком утешительные.

Исчезающие варианты

Параллельно с женевскими, были организованы переговоры в столице Казахстана Астане. Но они также были мало результативными. В лучшем случае, сблизились Россия и Иран, как союзники Асада, и Турция - как союзник противников режима. Турция недавно сделал своим приоритетом борьбу против автономии курдов на границе. Их представители не могут принимать участие в переговорах, на этом настаивала Турция. Все менее ясна роль других стран, которые поддерживают оппозицию - западных государств и некоторые монархий Персидского залива. Государства, вовлеченные в сирийский конфликт, не могут достичь согласия и найти решение.

У самой оппозиции нет единого представительства, и, учитывая хаос и джихадистов в ее районах, она также не может предложить никаких убедительных альтернатив Асаду. Асад считает себя победителем. Он полон решимости продвигаться вперед военными методами, и высмеивает идею политического перехода. Представители оппозиции тем временем настаивают на своем нереальном требовании об отставке Асада. Сирийцы на местах жаждут только окончания изнурительной войны.

"Я думаю, нам нужен перерыв, чтобы мы могли сконцентрировать внимание на гуманитарном аспекте", - заявила недавно в интервью правозащитница, которая все еще живет в Дамаске и чей муж исчез в тюрьмах Асада. ООН по-прежнему говорит о переговорах по переходному процессу. Но в настоящее время это нереально. Например, просто невозможно провести свободные и справедливые выборы в стране, разоренной войной и оккупированной ополченцами и тираническим правительством.

В долгосрочной перспективе противники режима могли бы попробовать использовать лазейки в рушащемся суверенитете Асада, чтобы потребовать большего участия. Им следует искать международного правосудия, ради тысяч людей, которые исчезли в тюрьмах Асада. В среднесрочной перспективе, кажется, оппозиции не остается ничего другого, кроме как обсудить условия своей капитуляции.