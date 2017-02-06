Бывшего лидера Каталонии начали судить за референдум об отделении от Испании

Артур Мас, ушедший в отставку в январе 2016 года, а также его бывший заместитель Джоана Ортега и экс-министр образования Ирен Ригау обвиняются в неподчинении решению суда, а также в использовании государственных средств не по назначению, передает Русская служба Би-би-си.

Прокуратура требует лишить подсудимых права занимать государственные должности в течение 9-10 лет, а также оштрафовать их на 30-36 тыс. евро.

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Поддержать Маса и его соратников к зданию суда пришли тысячи людей. Митингующие скандировали лозунги "Вы не одни!" и "Независимость!".

По итогам опроса, который состоялся 9 ноября 2014 года, более 80% жителей автономной области заявили, что хотят видеть Каталонию независимым государством.

Изначально власти Каталонии планировали провести полноценный референдум по вопросу о суверенитете автономии от Испании. Однако после обращения испанского правительства конституционный суд страны признал проведение референдума незаконным и вынес постановление, обязывающее власти Каталонии отменить голосование.

Лидер Каталонии в ответ заявил, что любые шаги правительства Испании, нацеленные на предотвращение голосования, станут прямой атакой на демократию.

Тем не менее, региональные власти решили не идти на прямой конфликт с Мадридом и вместо референдума провели символическое голосование, не имеющее юридической силы.

Итоги опроса, в котором приняли участие более 2,25 млн каталонцев из 5,4 млн имеющих право голоса, Артур Мас назвал "полным успехом", а власти Испании - "бесплодным, бесполезным и недемократичным проектом".

7,5 млн каталонцев составляют примерно 16% населения Испании, у них свой язык и своя культура. Из всех автономных регионов Испании Каталония самая богатая, идея независимости стала популярной среди ее населения на фоне экономического кризиса в Испании.

Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года конституционный суд Испании аннулировал резолюцию Каталонии о независимости. В документе утверждался план действий для обретения независимости к 2017 году.