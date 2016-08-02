Конституционный суд Испании аннулировал резолюцию Каталонии о независимости

В прошлом году суд уже отменял аналогичное решение каталонцев, однако депутаты автономии неделю назад приняли второй подобный документ, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Действие резолюции таким образом приостановлено судом на пять месяцев, затем ее отмена может быть снята или утверждена как постоянная. Кроме того, ответственных за парламентскую инициативу относительно "одностороннего выхода" могут оштрафовать и открыть уголовное дело, уточняет издание El Pais.

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Испанское правительство неоднократно заявляло, что не допустит отделения Каталонии, региона, который производит почти пятую часть ВВП страны. Вместе с тем, поддержка сепаратистских движений, в том числе инициаторов резолюции - группы "Вместе за "Да" - растет, как показывают данные последних опросов.

Ранее УНИАН сообщал, что испанское правительство пытается добиться уголовного преследования спикера парламента Каталонии, который в среду проголосовал за продолжение процесса отделения автономной области Испании.