Трюдо назвал стрельбу в мечети Квебека "трусливым нападением"

Об этом глава правительства в воскресенье написал в Twitter.

"Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечете Квебека. Мои мои мысли сейчас с жертвами (атаки) и их семьями", - написал Трюдо.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.