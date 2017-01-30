Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети в Канаде - СМИ
05:00, 30 января 2017Мир
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По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в мечети в канадской провинции Квебек.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на главу мусульманского центра.
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По его информации, трое неизвестных открыли стрельбу во время вечерней молитвы в воскресенье вечером. На тот момент внутри находилось около 40 человек.
Как отмечает The Montreal Gazette, на данный момент задержаны двое подозреваемых. Дополнительной информации в настоящее время не приводится.
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