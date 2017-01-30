Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети в Канаде - СМИ

Об этом сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на главу мусульманского центра.

Читайте такжеСтрельба в торговом центре Техаса: число раненых возросло до 6 человек

По его информации, трое неизвестных открыли стрельбу во время вечерней молитвы в воскресенье вечером. На тот момент внутри находилось около 40 человек.

Как отмечает The Montreal Gazette, на данный момент задержаны двое подозреваемых. Дополнительной информации в настоящее время не приводится.