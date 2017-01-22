Трамп заявил, что его инаугурация собрала на 11 млн телезрителей больше, чем инаугурация Обамы

22:18, 22 января 2017
Мир
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Новый президент США Дональд Трамп заявил, что его инаугурация собрала на 11 млн телезрителей больше, чем инаугурация президента Барака Обамы.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом Трамп написал в Twitter.

Согласно заметке, церемонию его инаугурации смотрели 31 млн человек, что превысило очень хорошие телевизионные рейтинги церемонии, которая состоялась 4 года назад.

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Как сообщал УНИАН, церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне 20 января. Она сопровождалась массовыми акциями протеста.

Демонстранты, одетые в черное, некоторые в масках, прошли маршем через город, разбивая витрины магазинов, окна машин, опрокидывая мусорные баки и автоматы по продаже газет.

Во время беспорядков были ранены шестеро полицейских.

Полиция задержала 217 участников акций, которые недовольны избранием и инаугурацией Трампа.

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Теги: #Трамп#инаугурация