Трамп заявил, что его инаугурация собрала на 11 млн телезрителей больше, чем инаугурация Обамы
Новый президент США Дональд Трамп заявил, что его инаугурация собрала на 11 млн телезрителей больше, чем инаугурация президента Барака Обамы.
Об этом Трамп написал в Twitter.
Согласно заметке, церемонию его инаугурации смотрели 31 млн человек, что превысило очень хорошие телевизионные рейтинги церемонии, которая состоялась 4 года назад.
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Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017
Как сообщал УНИАН, церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне 20 января. Она сопровождалась массовыми акциями протеста.
Демонстранты, одетые в черное, некоторые в масках, прошли маршем через город, разбивая витрины магазинов, окна машин, опрокидывая мусорные баки и автоматы по продаже газет.
Во время беспорядков были ранены шестеро полицейских.
Полиция задержала 217 участников акций, которые недовольны избранием и инаугурацией Трампа.