Коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи затронул руководителя Samsung

Следователи решили допросить топ-менеджера компании Ли Че Ёна, который также приходится сыном главе холдинга, сообщает Русская служба Би-би-си.

В сообщении следователей уточняется, что в четверг Ли Че Ёна допросят в качестве подозреваемого. Следствие считает, что Samsung перечислял пожертвования в некоммерческие фонды, подконтрольные подруге президента Чхве Сун Силь.

Читайте такжеПосле "майдана" в Южной Корее подруга президента предстала перед судом

Именно с расследования деятельности этих фондов начался коррупционный скандал, приведший к объявлению импичмента Пак Кын Хе. Сообщалось, что ее подруга заставляла крупные компании перечислять в свои фонды крупные суммы.

Среди этих компаний оказалась и Samsung. Следствие не исключает, что ее пожертвования в фонд можно расценить как взятку, за счет которой компания надеялась получить со стороны властей одобрение одной своей спорной сделки.

Ли Че Ён формально занимает пост вице-президента Samsung. Однако после того как его отец и президент компании Ли Гон Хи перенес инфаркт, Ли Че Ён считается фактическим главой корпорации.

Samsung является одним из крупнейших в мире производителей высокотехнологичной электроники, мобильных телефонов, телевизоров, мониторов и бытовой техники.