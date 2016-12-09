Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента

В Южной Корее парламент проголосовал за импичмент действующего президента страны Пан Кын Хе. Голосование прошло на заседании 9 декабря, пишет Reuters.

В то же время, Конституционный суд должен принять решение, следует ли поддерживать такое решение парламента или отклонить его и восстановить президента на посту.

Читайте такжеПрезидент Южной Кореи готова уйти в отставку

До этого момента исполнять обязанности президента будет премьер-министр Хван Ге Ан.

Как передает Yonhap, за импичмент проголосовали 234 депутатов из 300. Для утверждения импичмента нужно было не менее 200 голосов.

Отметим, что Пак Кын Хе проходит как подозреваемая по делу о коррупции. Расследование началось после публикаций в прессе материалов о связи главы государства с дочерью лидера религиозного культа «Церковь вечной жизни» Цой Сун Силь. Утверждалось, что Цой Сун Силь фактически контролировала работу президента страны.

Напомним, ранее в Сеуле тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием отставки президента страны Пак Кын Хе.

По данным полиции, в демонстрации приняли участие 8 тысяч человек. Вместе с тем организаторы заявляли о 20 тысячах участников.

Протестующие вышли на акцию с плакатами "Пак Кын Хе, иди". Протесты начались после того, как президент Южной Кореи отправила в отставку 10 высокопоставленных советников, признав, что ее тексты публичных выступлений и редактировала ее близкая подруга Чхве Сун Силь.