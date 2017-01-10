Мировому порядку, основанному на правилах, грозит серьезная опасность - генсекретарь ООН

Об этом он сказал во время дебатов в Совете безопасности ООН по вопросу предотвращения конфликтов и поддержания мира.

Он отметил, что впервые принимает участие в работе Совбеза ООН в качестве генерального секретаря.

«ООН была создана для того, чтоб предотвращать войну путем формирования международного порядка, основанного на правилах, но сегодня этому порядку грозит серьезная опасность. Миллионы людей, оказавшихся в ситуации кризиса, рассчитывают на Совет безопасности, ждут от него сохранения стабильности и защиты», - заявил он.

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«Однако огромные человеческие и экономические затраты при конфликтах по всему миру показывают, насколько сложна и непроста эта задача. Тем не менее, мы тратим все больше денег и ресурсов на урегулирование кризисов, а не на их предотвращение. Люди и государства платят за них слишком высокую цену, и нам нужен совершенно новый подход», - подчеркнул Гутерриш.

По мнению генсекретаря ООН, большая часть сегодняшних конфликтов в мире остаются внутренними, даже если они стремительно приобретают региональную и транснациональную окраску.

Он отметил, что конфликты усугубляются изменением климата, ростом населения, глобализацией преступности и терроризмом.

«Причины кризисов остаются глубоко взаимосвязанными, но при этом ответ ООН остается фрагментированным. Взаимосвязанный характер кризисов требует от нас увязать наши усилия по миру и безопасности с устойчивым развитием и соблюдением прав человека не только на словах, но и на деле», - подчеркнул Гуттериш.