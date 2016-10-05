Стало известно имя главного претендента на пост генсека ООН

По итогам первого голосования Совет Безопасности Организации Объединенных Наций будет рекомендовать на пост следующего генерального секретаря ООН бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерреша. Об этом в Twitter сообщил глава Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.

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"Срочно: по итогам сегодняшнего голосования Совет Безопасности ООН будет рекомендовать на пост следующего генсека ООН Антонио Гутерреша (Португалия)", - сообщил Ельченко.

"13 голосов в поддержку А.Гуттереша без вето постоянных членов. Завтра Совет Безопасности должен формально утвердить кандидата перед голосованием в Генассамблее", - добавил он.

Посол уточнил, что Совет безопасности ООН провел первое голосование за кандидатов на должность генсека ООН с цветными бюллетенями для постоянных членов.

Антонио Гуттерешу 68 лет, на протяжении семи лет он был премьер-министром Португалии от Социалистической партии. А в 2005 году занял пост Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Гуттереш выступает за жесткий диалог с Москвой по Сирии и Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее на пост генсека ООН официально претендовали 10 кандидатов. Шестеро - из стран Восточной Европы: Срджян Керим из Республики Македония, Данило Тюрк из Словении, Ирина Бокова из Болгарии, Наталья Герман из Республики Молдова, Вук Еремич из Сербии и Мирослав Лайчак из Словакии. В списке кандидатов также Гутерреш из Португалии, Хелен Кларк из Новой Зеландии, Сусана Малькорра из Аргентины и Кристиана Фигерес из Коста-Рики.

По информации издания Euractiv, после третьего раунда голосования в результате крупной утечки информации о результатах голосования в лидеры вышли представители Португалии, Словакии и Болгарии.

Второй срок действующего генсека ООН Пан Ги Муна истекает 31 декабря 2016 года.