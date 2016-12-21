Сирийские повстанцы взяли на себя ответственность за убийство российского посла - СМИ
Сирийское повстанческая группировка Джейш аль-Фатх взяла на себя ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.
Об этом сообщает бельгийская компания ESISC (Европейский центр стратегической разведки и безопасности) в твиттере.
«Джаїш Аль-Фатх берет на себя ответственность за убийство российского посла в Анкаре», – говорится в сообщении.
Turkey/Russia/FLASH: Jaish Al-Fatah claims responsibility for the murder of Russian Ambassador in Ankara https://t.co/DelDUXQAha— ESISC (@EsiscTeam) 21 декабря 2016 г.
#BREAKING Jaish al-Fatah put out a statement claiming responsibility for the murder of Russian ambassador to #Turkeyhttps://t.co/ATWwhK2ZVzpic.twitter.com/3q3aeomx23— Hakan Büyük (@hakbuyuk) 21 декабря 2016 г.
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Справка. Джейш Аль-Фатх (или «Армия завоевания») представляет собой коалицию боевых фракций, борющихся против правительства Башара Асада в гражданской войне. Действует, в основном, в области Идлиб: некоторые группы действуют также в областях Хама и Латакия.