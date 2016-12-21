Сирийские повстанцы взяли на себя ответственность за убийство российского посла - СМИ

14:11, 21 декабря 2016
Мир
4403

Сирийское повстанческая группировка Джейш аль-Фатх взяла на себя ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Место убийства посла РФ, иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает бельгийская компания ESISC (Европейский центр стратегической разведки и безопасности) в твиттере.

«Джаїш Аль-Фатх берет на себя ответственность за убийство российского посла в Анкаре», – говорится в сообщении.

Читайте также"Убийца стоял позади посла. Как друг или охранник": фотограф AP рассказал, как погиб российский дипломат в Турции

Справка. Джейш Аль-Фатх (или «Армия завоевания») представляет собой коалицию боевых фракций, борющихся против правительства Башара Асада в гражданской войне. Действует, в основном, в области Идлиб: некоторые группы действуют также в областях Хама и Латакия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#Турция#посол