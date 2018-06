Мисс бикини и экс-модель: что известно о новой первой леди США (фото)

США, кроме нового президента, также получили и новую первую леди – 46-летнюю Меланию Трамп, которая младше мужа на 24 года и является третьей женой скандального Дональда Трампа.

Свою карьеру Мелания начинала как фотомодель.

Она украшала обложки таких известных глянцев, как Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle.

Однако после бракосочетания с Трампом прекратила участвовать в Фотосессиях. Свадьба Дональда и Мелании была пышной и роскошной. Невеста была одета в платье Dior, которое весило около 20 кг и стоило 200 тысяч долларов, а гигантский свадебный торт украшали три тысячи живых роз.

Впрочем, в 2002 году жена Трампа получила почетный титул «Мисс бикини» от журнала «Sports Illustrated».

В 2006 году у супругов Трампов родился сын, который стал 5 ребенком для Дональда.

Впрочем, Меланья не только фотомодель, а и бизнес-леди, она запустила собственную коллекцию ювелирных украшений.

СМИ уже успели окрестить Меланию самой сексуальной первой леди США.

Напомним, Дональд Трамп победил на выборах в президенты США. Победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в штате Висконсин. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.