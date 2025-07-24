В перечне есть представители знака Козерог.

Не все спешат под венец. Хотя общество часто навязывает приоритеты вроде брака и семьи, для некоторых людей важнее путь, который они проходят к этим решениям. С астрологической точки зрения, некоторые знаки Зодиака склонны вступать в брак не сразу, а спустя годы. Вот кто чаще всего откладывает свадьбу, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Козерог

Ответственные и надежные, Козероги серьёзно относятся к браку. Но из-за влияния Сатурна, связанного с задержками и трудностями, они не торопятся. Сначала они строят карьеру, накапливают ресурсы и только потом готовы к отношениям. Для них важны стабильность и уверенность, прежде чем сказать "да".

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Водолей

Свободолюбивые Водолеи не всегда вписываются в традиционные рамки. Управляемые Сатурном и Ураном, они могут быть преданными, но сомневаются, нужен ли им классический брак. Даже находясь в долгих отношениях, они не спешат оформлять их официально, если не чувствуют в этом смысла.

Дева

Аналитичные Девы не торопятся с важными решениями. Им нужно быть уверенными, что человек рядом действительно тот самый. Управляемые Меркурием, они склонны к размышлениям и наблюдениям. Брак для них - это обдуманный шаг, а не эмоциональный порыв. Поэтому они тратят время, чтобы все взвесить.

Стрелец

Для Стрельцов важна свобода и возможность исследовать мир. Юпитер делает их открытыми и оптимистичными, но именно поэтому они не хотят торопиться с браком. Только когда найдут партнера, разделяющего их дух приключений, они могут рассмотреть серьезные обязательства. До этого - никаких обещаний.

Напомним, ранее астролог назвала знаки Зодиака, которым суждено встретить любовь в этой жизни.

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