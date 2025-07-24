Рубио склонил Трампа к более жесткой позиции по России, - FT

Рубио не отказался от своих сенаторских ценностей, а наоборот, отстаивал их, что повлияло на Трампа.

Государственный секретарь США Марко Рубио склонил президента Дональда Трампа к более жесткой внешнеполитической линии в отношении России, Китая и Ирана. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного друга и бывшего помощника Рубио.

На посту сенатора Рубио был горячим сторонником американской помощи за рубежом и американской дипломатии как силы добра в мире. Чиновник публично подчеркивал необходимость противостоять диктаторам и поддерживать диссидентов, выступающих против авторитарных режимов.

В то же время на посту госсекретаря он поддерживает взгляды Трампа, который настроен на изоляционизм и сокращение иностранной помощи.

Видео дня

Собеседник издания заявил, что Рубио не отказался от своих ценностей, а наоборот, отстаивал их, что повлияло на Трампа, который занял более жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, России и Венесуэлы.

"Что касается Китая, России, Украины и Ирана, вы видите активизированную американскую внешнюю политику и подтверждение роли Америки в мире", - заявил собеседник.

Это связано "с советами высокого уровня, которые министр ежедневно предоставляет президенту и остальной администрации", - добавил он.

Трамп изменил позицию в отношении России

Президент США Дональд Трамп объявил, что "разочарован" Владимиром Путиным и дал Москве 50 дней на объявление прекращения огня. Иначе США введут жесткие экономические меры, в частности:

100-процентные тарифы на весь российский импорт в США;

вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть и нефтепродукты.

Несмотря на громкую риторику, эксперты сомневаются в эффективности таких шагов. Торговля между Россией и США минимальна, а ключевыми импортерами российских энергоносителей остаются Китай и Индия - страны, с которыми Вашингтон пока не готов конфронтировать напрямую.

Вас также могут заинтересовать новости: