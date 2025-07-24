Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 24 июля, подорожал на 5 копеек 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 20 копеек и составляет 49,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 48,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и находится на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 24 июля, вырос и составляет 49,51 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 24 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,77 гривни за доллар. То есть украинская валюта осталась без изменений.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,98 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 11 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины 24 июля остался на уровне 42 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 12 копеек и составляет 49,35 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,70 гривни за евро.

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