Специалист объяснил, представляет ли это опасность для людей.

Полет самолетом является одним из самых безопасных видов транспорта. Несмотря на то, что некоторые шаги во время полета могут казаться рутинными или ненужными, каждый из них является важным для безопасности пассажиров и экипажа. В то же время пилот под никнеймом PerchPoint объяснил, почему важно переводить телефон в "режим полета" и объяснил, что произойдет, если этого не сделать, пишет Express.

"Это просто дружеское предупреждение, что кнопка режима полета - это не заговор. Если вы забыли перевести телефон в режим полета, нет, это не конец света, самолет не упадет с неба и это даже не повлияет на системы на борту", - отметил он.

В то же время пилот советует не игнорировать эту процедуру, ведь все равно есть риск опасности.

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"Это может мешать работе наушников. Если в самолете находится 70, 80 или 150 человек, и даже три-четыре человека начинают пытаться установить связь с радиовышкой для входящего звонка, это вызывает излучение радиоволн. Существует вероятность, что эти радиоволны могут создавать помехи для наушников, которые используют пилоты", - объяснил пилот.

Также он поделился своим опытом таких случаев и отметил, что в наушниках раздавался раздражающий звук, "похожий на жужжание комара".

"Нет, это не конец света, но это довольно раздражает, когда ты пытаешься записать инструкции, а вокруг тебя жужжит оса или что-то подобное. Поэтому если ты когда-нибудь заинтересовался, почему нужно включать режим полета, вот почему", - подчеркнул специалист.

В то же время туристический сайт Travel and Leisure также высказался по этому поводу:

"Когда смартфоны и другие устройства только появились, было обнаружено, что мобильные телефоны, которые не находятся в режиме полета, могут перегружать наземные сети, особенно во время взлета и посадки, поскольку телефоны пытаются подключиться к нескольким башням одновременно".

Там отметили, что подробно не исследовалось, насколько сильно телефона влияют на авиационную технику, но пилоты отмечают, что во время полета, особенно посадки, они слышат фоновый шум и помехи от телефонов.

"Итак, хотя ваш телефон может иногда работать во время полета, действительно ли вы хотите отвлекать пилота, когда он общается с диспетчерской службой, чтобы совершить безопасную посадку?", - подытожили на сайте.

В свою очередь в Lovely Planet сообщили, что пилоты и бортпроводники пользуются устройствами прямо в кабине, благодаря чему они имеют доступ к цифровым картам и документам.

Однако по сравнению с пассажирами, эти устройства были тщательно протестированы, чтобы убедиться, что они не создают помех для систем самолета.

Однако, в отличие от пассажиров, эти устройства были тщательно протестированы, чтобы убедиться, что они не создают помех для систем самолета.

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