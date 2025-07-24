На днях компания Investment Capital Ukraine (ICU) согласилась освободить заложников, которых удерживала в течение месяцев. Она предложила бондхолдерам обменять "замороженные" нереструктурированные Loan Participation Notes (LPN). Заменить на такие же облигации, но уже реструктурированные. Они принадлежат ICU в других выпусках.

На мой взгляд, это очень хороший и этичный поступок со стороны компании. Он действительно может исправить несправедливость, которая тянулась уже довольно длительное время. Если вы не в курсе событий, немного напомню.

Еще до полномасштабного вторжения, VIP-вкладчикам "Альфа-Банка" предлагали особый инвестиционный продукт - Loan Participation Notes (LPN). Это были ценные бумаги с повышенной доходностью в валюте. Чтобы гарантировать безопасность денег от рисков украинского законодательства, LPN были выпущены голландской компанией EMIS Finance B.V., и определенным образом отделены от банка.

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Собранные средства "Альфа-Банк" возвращал в Украину и направлял на выдачу новых кредитов, а затем делил прибыль со своими VIP-клиентами. Сделка была взаимовыгодной, а "Альфа-Клуб" стал самой мощной системой VIP-банкинга в Украине.

Но с началом полномасштабной войны банк национализировали, и деньги украинских вкладчиков "подвисли".

Бывшие владельцы "Альфы" согласились вернуть деньги, но попросили подождать. Они предложили схему реструктуризации для множественных траншей LPN. Большинство выпусков LPN уже реструктурированы. Схемой воспользовались влиятельные украинские семьи и компании, среди которых (оказывается) была ICU. Теперь им осталось лишь дождаться своих средств.

Но осталось буквально несколько траншей облигаций, большинство в которых скупила группа ICU. Компания начала вести собственную игру, наверное, требуя денег с EMIS Finance B.V. не потом, а сразу. Те отказались, и ситуация "подвисла". В заложниках (в дальнейшем буду называть их так) оказались держатели LPN, которые имели меньшинство голосов, и поэтому не могли влиять на переговоры. После неудачных просьб о реструктуризации (Investment Capital Ukraine не согласилась), они начали включать рычаги влияния. В частности, именно они могли повлиять на введение санкций против Петра Порошенко, которого считают аффилированным с ICU. Об этом я писал здесь.

Время шло, но ситуация не менялась. Наоборот, недавно ICU пошли в атаку. Компания предложила сменить trustee и paying agent заблокированных траншей LPN с BNY Mellon на Global Loan Agency Services Ltd (GLAS). Для чего? BNY Mellon - всемирно известная финансовая группа с безупречной репутацией. Ее бизнес - просто обслуживать процесс. А вот GLAS специализируется на проблемных и спорных активах. Он часто действует в интересах заказчика, а не рынка. Очень похоже, что ICU с помощью GLAS собирается вытянуть свои деньги.

Конечно, это еще больше расстроило "заложников", потому что для них замена трасти будет означать срыв реструктуризации, и долги по LPN окончательно "подвиснут". Но они не имели никакого шанса изменить этот сценарий, потому что ICU держит большинство голосов.

Некоторое время мне казалось, что главная цель замены трасти - это заставить "заложников" продать свои LPN группе с большим дисконтом.

Собственно, ICU и раньше исповедовала эту философию: купить дешево, пока все верят в кризис, а потом продать дорого.

Тем не менее, произошло приятное чудо. Господа Пасенюк и Стеценко предложили "заложникам" заменить LPN на такие же бумаги, но уже реструктурированные (из других траншей). Это - джентльменский поступок.

Я не знаю, кого за это благодарить. Возможно, Петра Порошенко, который мог донести до совладельцев компании Макара Пасенюка и Константина Стеценко простую мысль - самым опасным является тот противник, которому нечего терять. Если верить, что именно "заложники" повлияли на введение санкций против Порошенко, то можно представить, что они сделали бы дальше. Для ICU это давление могло стать фатальным, и результироваться в персональные санкции против компании и ее владельцев. Если все так, думаю, я буду очень прав, если передам вам благодарность от нескольких семей, господин президент.

Конечно, могла сработать другая мотивация. Господа Пасенюк и Стеценко могли трезво рассудить, что не стоит отправляться на войну с возмущенными "заложниками" в тылу. В конце концов, в жизни Петра Порошенко санкции уже произошли, а вот в их жизни - могут появиться. Что касается возможных оснований, то искать слишком долго не нужно. Профессиональная биография руководителей ICU тесно переплетена, в частности, с российским ВТБ.

В санкциях главное - не присутствие фактов, а решение дать им развитие. Именно в этом была опасность для ICU. В случае санкций, можно ставить крест на репутации и финансовой карьере и в Украине, и в Британии, и в Европе. Я уже не говорю о денежных потерях. Наверняка, что текущие клиенты ICU были бы очень против такого сценария. Если так, то решение компании является проявлением здравого смысла.

В любом случае, джентльменский поступок есть джентльменский. Он делает честь господам Пасенюку и Стеценко. Он освобождает ICU от противостояния с "заложниками".

Что правда, иронизируют мои источники, одна часть проблем ICU решена, а вот другая - только начинается. По их мнению, компания подвергается опасности.

В чем тут дело. ICU переходит к агрессивной стадии вытягивания своих денег. Для этого им нужна GLAS.

Я могу ошибаться, но действия ICU вряд ли угрожают EMIS Finance B.V. Эта структура является просто так называемым SPV - транзитной компанией, которая отдает деньги только после того, как сама их получит. Где же реальные деньги? Может, в России? Нет.

Деньги будет платить...

три...

два...

раз...

Украина.

Все верно. Украина.

Мои собеседники открыли мне страшную тайну. Единственный шанс вернуть деньги держателям - это вести переговоры с Украиной о компенсации за национализированные активы. По их мнению, для этого надо дождаться конца войны. Хотя я не представляю себе, как Украина на это согласится.

Если хочешь денег быстрее - подавай в суд против Украины. Поэтому, по мнению моих собеседников, ICU будет судиться с Украиной.

Ведь это Украина национализировала "Альфу", это Украина сделала возврат средств LPN невозможным.

В большой степени, я верю в такой сценарий. Дело в том, что ICU обслуживает международная юридическая корпорация Cleary Gottlieb. Именно эта компания во времена Яресько была архитектором сделки с варрантами. Напомню, держатели этих бумаг получают сотни миллионов долларов в случае, если ВВП Украины растет по итогам года больше, чем на 3%. Если рост ВВП от 3% до 4% - Украина платит 15% от суммы, которая превышает 3%. Если рост ВВП свыше 4% - платит 40% от всей суммы роста свыше 4%.

Очень вероятно, что эти бумаги в свое время состоялись благодаря политической поддержке Порошенко, и долгие годы они все еще живы благодаря старым связям. Так вот, даже сегодня Cleary Gottlieb обслуживает держателей варрантов. Вполне возможно, что среди держателей этих бумаг есть ICU или клиенты компании, но фактов об этом у меня нет.

Но я напомню, что до сих пор неизвестно, кто является владельцами варрантов. Международные юристы защищают анонимных владельцев. Общество Украины возмущается их действиями, но это возмущение очень абстрактно. Никто не знает заинтересованную сторону.

В случае с LPN - совсем другое дело. Держателем облигаций является ICU или клиент, которого компания не может называть. Это совсем другая конфигурация. Финансовая компания с украинскими корнями, имеющая доходы в Украине,... будет судиться с Украиной.

Это нехорошо, как ни смотри. Международные суды могут решить, что Украина должна деньги. Но какой будет реакция общества?

Взимать деньги со страны, которая находится в эпицентре войны, для получения сверхприбылей - это коварно и бесчеловечно. Особенно для украинской компании.

Я также не слишком уверен относительно их коллег. Могу еще допустить, если этот проект будет проводить Cleary Gottlieb. А вот готова ли к репутационным потерям Global Loan Agency Services Ltd (GLAS)? Знают ли в компании, с кого придется взыскивать деньги? Очень интригует.

Конечно, возможен какой-то другой сценарий. Но что-то мне подсказывает, что все выглядит именно так: ICU против Украины.

Пока что этого не произошло. Посмотрим, как оно будет. Напомню, комментариев от ICU я так и не получил.

В заключение, хочу еще раз сделать компании комплимент. Господа Пасенюк и Стеценко поступили как джентльмены. Возможно, что это произошло под влиянием Петра Порошенко, за что он получает комплимент в свой адрес.

Дальше будет. Или не будет.