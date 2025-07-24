В случае фиксации вражеских целей сигнал будет поступать только в ту часть области, которая находится под непосредственной угрозой.

С сегодняшнего дня сигнал воздушной тревоги в Киевской области будет дифференцированный.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник. Он пояснил, что это означает, что воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза.

"Например, в случае фиксации вражеских целей сигнал будет поступать только в часть области, которая находится под непосредственной угрозой, а не по всей Киевской области", - отметил глава ОВА.

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Калашник добавил, что такая система была протестирована сегодня ночью совместно с Воздушными силами и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям. Система отработала надежно и без сбоев.

"Это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, что соответствует требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса в образовательных учреждениях и остальных сфер", - написал он.

По словам начальника ОВА, они продолжают модернизацию всей региональной системы оповещения. "Новая архитектура включает: современное оборудование; цифровые каналы связи; резервное питание, обеспечивающее автономную работу даже во время отключений. Наша цель - чтобы каждая община Киевщины была вовремя предупреждена и защищена", - подчеркнул Калашник.

Воздушные тревоги в Украине

Ранее Тимур Ткаченко, начальник Киевской городской военной администрации заявил, что в столице не будут внедрять израильскую локализованную систему оповещения об угрозе. По его словам, военные не считают этот формат технически целесообразным.

Ткаченко отметил, что из-за плотности городской застройки и специфики угроз, в частности "Шахедов", которые уже фактически действуют как реактивные снаряды, нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам. Поэтому внедрение локального оповещения пока не рассматривается.

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