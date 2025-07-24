Сезон открытий: BROCARD запускает новые форматы в Киеве

В летнем сезоне 2025 года сеть BROCARD открыла сразу два новых магазина бутикового формата — BROCARD Niche Bar в ТРЦ Gulliver и Lavina Mall, а также анонсировала открытие флагманского магазина в новом концепте Beauty Garden в ТРЦ Respublika Park.

1. BROCARD Niche Bar – пространства для ценителей парфюмерной эстетики

В Gulliver и Lavina Mall открыты специализированные пространства, посвященные нишевой парфюмерии. Здесь представлены редкие ароматы со всего мира – от культовых до исключительных и сложнодоступных в классическом ритейле.

Концепция бутика создана для спокойного, персонализированного знакомства с ароматами – без шума больших магазинов и с фокусом на атмосферу и индивидуальный подбор. Это пространство выбора, эмоций и вдохновения, где каждый аромат как произведение искусства.

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2. BROCARD Beauty Garden в ТРЦ Respublika Park – флагман нового поколения (открытие – август)

На очереди – масштабное открытие пространства в новом концепте BROCARD Beauty Garden площадью более 1700 м². Это полностью обновленный формат: более молодой, эмоциональный и современный. Оставляя лучшие beauty-бренды и персонализированные корнеры, BROCARD добавил не только новые бренды, но и категории – аптечный уход, БАДы, товары sexual wellness, аксессуары и профессиональные бренды для волос.

Кроме классического шопинга, в Beauty Garden планируются еженедельные активности для клиентов: экспресс-уход, диагностика кожи и волос, персональные консультации и новый сервис – "Парфюмерный сомелье", помогающий найти именно "тот" аромат.

"Мы меняем не только интерьер, но и саму логику взаимодействия с клиентом. Хотим, чтобы каждый покупатель чувствовал себя желанным и важным", – отмечает Елена Лада, директор по стратегическому развитию BROCARD.