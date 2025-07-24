Нынешнее падение самое большое за 10 месяцев.

Продажи новых автомобилей в Европе упали в июне больше всего за 10 месяцев. Автопроизводители призвали стимулировать спрос на авто с аккумуляторными батареями.

Издание Bloomberg пишет, что количество регистраций авто упали на 5,1% до 1,24 миллиона автомобилей. Хотя спрос на авто с аккумуляторами продолжает расти, продажи увеличивались самыми медленными темпами в этом году.

Европейские автопроизводители не могут позволить себе ослабление спроса на аккумуляторные авто. Volkswagen AG, BMW AG и Mercedes-Benz Group AG теряют позиции в Китае, где все более конкурентоспособные отечественные производители снижают их объемы и цены. Другие крупные игроки сталкиваются с перестановками в высшем руководстве: компания Stellantis NV недавно назначила нового генерального директора, а Renault SA ищет постоянного гендиректора.

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Еврокомиссия ослабила давление на автопроизводителей, предоставив им три года для выполнения более жестких требований по выбросам углекислого газа, которые должны были вступить в силу в этом году. Однако для тех производителей, которые работают в США, пошлины Дональда Трампа на импортные авто и запчасти поставили под угрозу доходы в миллиарды евро.

Крупнейшим источником снижения объемов продаж в июне стала Германия - крупнейший авторынок региона. Регистрации упали на 14% в июне и на 4,7% в первой половине года. Продажи также упали на 17% в Италии и на 6,7% во Франции.

В то же время июне продажи подключаемых гибридов подскочили на 38%, поскольку покупатели выбирают модели, сочетающие электропривод с резервным двигателем внутреннего сгорания.

Продажи электромобилей выросли на 14% за месяц, чему способствовали запуски новых моделей и государственные стимулы в некоторых странах. На прошлой неделе Великобритания вновь ввела субсидии в размере 3 750 фунтов стерлингов (5 100 долларов) для поддержки покупки электромобилей. Продажи новых авто в стране в июне выросли на 6,7%.

Украинский авторынок - последние новости

В первом полугодии машины с традиционными двигателями охватили более 56% рынка новых легковых авто в Украине. В 2024 этот показатель составил почти 68%.

Наибольшим спросом пользовались машины с бензиновыми двигателями, которым принадлежали 37% продаж новых авто. По сравнению с показателями 2024-го продажи упали на 6%.

Доля гибридов выросла с 17,3% до 26,5%, а доля дизельных машин снизилась с 24,7 до 19,4%. Сегмент электромобилей продемонстрировал рост с 14,6% до 16,9%.

Также на автомобили с ГБО пришлось менее 1% продаж новых машин. Таким образом, в данном случае ситуация почти не изменилась по сравнению с прошлым годом.

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