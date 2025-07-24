Девочке уже полтора года.

Жена известного украинского боксера, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика - Екатерина - впервые за долгое время показала их младшую дочь.

После того, как боксер блестяще победил Даниэля Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, супруги уехали в Испанию.

Екатерина поделилась совместными кадрами с мужем, а также опубликовала забавное видео их 1,5 летней дочери Марии в своем Instagram. В ролике девочка едет в автомобиле и уже говорит первые свои слова.

Что известно об отношениях Александра и Екатерины

Боксер и его будущая жена вместе учились в Симферополе. Еще в подростковом возрасте у них зародились чувства друг к другу, а Александр даже посвящал стихи любимой. В 2009 году пара поженились в Крыму. На тот момент Екатерина уже была беременна первенцем. У супругов родилась дочь Елизавета, а позже сыновья Михаил и Кирилл. В 2024 году Усики стали родителями в четвертый раз.

Напомним, ранее Александр Усик трогательно обратился к жене после победы над Дюбуа.

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