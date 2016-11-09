Трамп победил на выборах в США (фото, видео)

Победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в Висконсине. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.

В ходе своего выступления по случаю избрания, Трамп пообещал американцам быть президентом для всех граждан страны, сообщает Reuters.

По его словам, Америка больше "не будет довольствоваться ничем, кроме самого лучшего".

При этом, Дональд Трамп пообещал "искать точки соприкосновения, а не вражды" с партнерами в мире.

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«У нас прекрасный план в области экономики, мы вдвое увеличим рост и сделаем нашу экономику такой, что равных ей в мире не будет», — заявил Трамп.

По последним данным, Трамп одержал победу в 29 штатах, заручившись поддержкой 288 выборщиков. Для победы необходимо 270 голосов.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон позвонила своему оппоненту - республиканцу Дональду Трампу и признала поражение на выборах президента США, сообщает CNN.