Ан-24 готовился к посадке, но пошел на второй круг. После этого связь с ним исчезла.

В России исчез с радаров самолет Ан-24 с 46 людьми на борту. Последний раз борт фиксировали в небе над Амурской областью.

Как сообщает "База", самолет авиакомпании "Ангара" выполнял рейс Хабаровск-Благовещенск-Тинда. Ан-24 готовился к посадке, но не смог приземлиться с первого раза, после чего ушел на второй круг. После этого связь с ним пропала.

На поиски вылетел вертолет Ми-8 и наземные службы.

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В Росавиации сообщили, что поиски пропавшего Ан-24 "пока результатов не дали". По разным данным, на борту было от 43 до 49 человек, в том числе 5 детей.

Предварительно самолет исчез за несколько километров до Тынды - пункта назначения. На поиски пропавшего борта посылают самолет МЧС.

По данным SHOT, самолет Ан-24 вылетел с двухчасовой задержкой из Благовещенска, где совершал техническую посадку во время рейса из Хабаровска в Тынду.

Борт компании "Ангара" вылетел из Хабаровска в 7:36 по местному времени. В 8:22 (по времени Благовещенска) он приземлился в Благовещенске и через час должен был вылететь в Тынду. Однако задержался на два часа - фактический вылет состоялся в 11:20 по местному времени. Примерно в 15 км от Тынды борт не прошел контрольную точку. В местном аэропорту сейчас наблюдается низкая облачность и дождь. Коэффициент сцепления с полосой составляет 0,5.

По данным российских СМИ, самолет Ан-24 обнаружен на склоне горы в 15 км от Тинды в труднодоступной местности. Выживших людей предварительно нет.

На борту самолета находились 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа, информировал губернатор Амурской области.

По данным Mash, обломки самолета Ан-24 обнаружены в 15 км от Тынды — предварительно, в районе поселка Кувикта разрушен и горит.

Канал пишет, что на борту в момент полета находились 48 человек, из них: пятеро детей, четверо членов экипажа и двое работников авиакомпании.

Поисковый вертолет Ми-8 не смог приземлиться у Ан-24 из-за слишком густого леса вокруг. На поиски пострадавших пассажиров и членов экипажа вышла пешая поисково-спасательная группа.

Предварительно, все пассажиры и члены экипажа разбившегося Ан-24 погибли. Одна из версий трагедии — ошибка экипажа во время захода на посадку при плохой видимости.

Другие авиаинциденты в РФ

Напомним, недавно в России, на Камчатке, исчез с радаров транспортный самолет Ан-2, на борту которого были люди. Украина вряд ли причастна к этой ситуации, отметил полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

В то же время он добавил, что такая ситуация является показательной, ведь это один из факторов российского инфраструктурного коллапса в результате введенных санкций.

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