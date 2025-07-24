Речь идет о влиянии Китая на Россию.

Лидеры ЕС призвали президента Китая Си Цзиньпина давить на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины. Также политики признали, что отношения между Пекином и Брюсселем достигли "точки перелома". Об этом пишет Politico, ссылаясь на заявления лидеров в начале саммита, который посвящен 50-летию дипломатических отношений между ЕС и Китаем.

Известно, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Пекин, чтобы встретиться с Си Цзиньпином, ведь он отказался приехать в Брюссель на это событие.

По словам фон дер Ляйен, Европейский Союз и Китай "достигли переломного момента" в своих отношениях.

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"С углублением нашего сотрудничества углубились и дисбалансы. Для Китая и Европы жизненно важно признать наши соответствующие беспокойства и предложить реальные решения", - добавила она.

В то же время Кошта также указал на дисбаланс в экономических отношениях.

"Нам нужен конкретный прогресс в вопросах, связанных с торговлей и экономикой. И мы оба хотим, чтобы наши отношения были сбалансированными, взаимными и взаимовыгодными", - подчеркнул он.

Также политик критически высказался о роли Пекина в полномасштабной войне РФ против Украины.

"Как постоянный член Совета Безопасности ООН, мы призываем Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы она придерживалась Устава ООН и прекратила агрессивную войну против Украины", - заявил Кошта.

Во время своей речи Си согласился, что отношения между ЕС и Китаем находятся на "критическом этапе". По его словам, КНР и ЕС являются "двумя крупными игроками" на мировой арене, которые должны "сделать правильный стратегический выбор, который будет отвечать ожиданиям людей и выдержит испытание историей".

"Китай и Европа должны улучшить коммуникацию, укрепить взаимное доверие и углубить сотрудничество, обеспечивая миру большую стабильность и уверенность", - отметил Си.

Сотрудничество между Китаем и Россией - последние новости

Ранее Reuters сообщал, что Китай тайно поставляет России двигатели для БпЛА под маркировкой холодильного оборудования. Эти поставки позволили российскому производителю оружия IEMZ Kupol увеличить производства ударных дронов Garpiya-A1.

По информации источников издания, компания подписала контракт с Министерством обороны России на производство более 6 тысяч Garpiya в этом году, по сравнению с 2000 единиц в 2024 году. Кроме того, известно, что до апреля было поставлено более 1500 беспилотников.

В то же время The Telegraph написал, что в Украине впервые обнаружили полностью китайский беспилотник, который используется для обмана украинской противовоздушной обороны. Это свидетельствует о сотрудничестве между Пекином и Москвой, несмотря на то, что лидер КНР Си Цзиньпин уверяет, что его страна не поставляет летальное оружие ни одной из сторон войны в Украине.

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