Погибли 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын.

В Харьковской области целая семья переселенцев погибла в результате авиационного удара российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры, 23 июля около 23:30 вооруженные силы России нанесли авиационный удар по селу Подлиман Боровской поселковой территориальной громады Изюмского района.

По предварительным данным, враг применил ФАБ-250 с УМПК. В результате удара были повреждены домовладения, на их территории вспыхнули пожары.

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"Под завалами дома обнаружены тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын. Они были переселенцами из села Богуславка Изюмского района", - говорится в сообщении.

Так, под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области было начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ракетный удар по Черкассам - подробности

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам, в результате чего в городе возникли пожары. Речь шла о семи пострадавших, среди них - один ребенок.

Также, в частности в результате атаки на Одессу загорелся легендарный рынок "Привоз". Сообщалось о нескольких пострадавших в городе.

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