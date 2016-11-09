Российский эксперт: Трамп-президент – это плохая новость для Путина

15:37, 09 ноября 2016
Мир
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Дональд Трамп на посту президента США является плохой новостью для Путина, ведь новый глава Белого Дома будет договариваться по своим правилам: или так, или никак.

Дональд Трамп / REUTERS

Такое мнение высказал старший эксперт российского Института экономической политики имени Гайдара, член фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков в интервью «Открытой России».

«На мой взгляд, Трамп-президент - это плохая новость для Путина. Беда большинства западных политиков - трусость и дипломатичность. Западный мир строится на логике компромисса, договоренностей, сотрудничества. Там не принято что-то «продавливать», как у нас. И режимы вроде российского это удачно используют, считая это слабостью. Но Путин не случайно назвал США крупнейшей страной мира. Так и есть: страна с крупнейшим мировым ВВП с Трампом во главе будет договариваться по своим правилам: или так, или никак», – считает Жаворонков.

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Как известно, по предварительным данным, на выборах президента США победил кандидат от Республиканской партии Трамп.

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