Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, а евро - 48,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 24 июля, остался на уровне 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 12 копеек и составляет 49,35 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,70 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,75 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,27 грн/евро, а курс продажи - 49,07 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 24 июля, составляет 117 614 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 900 635 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 24 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,77 гривни за доллар. То есть украинская валюта осталась без изменений.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,98 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 11 копеек.

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