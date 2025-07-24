Звезда уже провела первый корпоратив.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк впервые после родов вернулась к своей профессиональной деятельности.

Звезда была ведущей на дне рождения блогерши-миллионницы Кэнди Суперстар. Празднование было в стиле "Дикого Запада", поэтому Леся выбрала себе тематический образ: кожаный топ с бахромой, джинсовые шорты, а также дополнила свой look широкой шляпой.

Кстати, сама Никитюк с юмором прокомментировала свое появление на празднике.

"Всем добрый день! Я из роддома", - пошутила телеведущая.

К слову, среди гостей на празднике было немало блогеров и артистов: Виталий Козловский, Павел Зибров и другие.

Напомним, долгое время ходили слухи о беременности Леси Никитюк. Однако звезда официально не комментировала эту тему, а 15 июня подтвердила, что впервые стала мамой. Она родила сына в Первом роддоме столицы. Отцом малыша является военнослужащий Дмитрий Бабчук, который в начале года сделал предложение звезде.

Напомним, ранее жених Леси Никитюк ответил на вопрос, как они назвали сына.

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