Завтра в столице ожидается +30 и даже выше.

В пятницу в Украине еще сохранится жаркая погода, только на северо-востоке станет свежее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 25 июля атмосферный фронт затронет западные области Украины и поэтому здесь пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем и вечером завтра грозовые дожди дойдут до Житомирщины, Черниговщины и Киевщины.

Температура воздуха 25-го июля составит +28...+32 градуса, на юге +31...+35 градусов. "Очаг более свежей погоды возникнет завтра на северо-западе", - уточнила она.

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Погода в Киеве

В Киеве накануне выходных ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов, временами даже выше.

Наталка Диденко прогнозирует, что ночью в столице будет без осадков, а днем пройдут локальные дожди с грозами.

"Ослабление жары ожидается 31-го июля", - сообщила эксперт по погоде.

На Украину надвигается 40-градусная жара - что известно

По данным Погода УНИАН, в ближайшие дни на юге, востоке и местами в центральных областях Украины жара постепенно усилится. столбики термометров здесь будут показывать +35°...+40° и даже +41°. Такая погода продлится почти до конца июля. В конце месяца температура немного снизится, но все равно будет жарко, +31°...+36°.

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