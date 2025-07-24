В компании отмечают, что спрос на популярные направления летом растет в разы.

"Укрзализныця" может ввести продажу билетов на самые популярные внутренние маршруты на период наибольшего спроса путем авторизации через "Дию", сообщается в Telegram-канале железнодорожного монополиста.

Речь идет, в частности, о направлениях Киев-Яремче и Киев-Буковель (железнодорожная станция Татаров). В компании объясняют, что в июле-августе спрос на билеты на эти направления возрастает в разы.

"Если в апреле, в течение недели, на направление Киев-Яремче поступает 502 запроса, а Киев-Буковель - 484, то за последнюю неделю июля цифры составляют 2813 и 2448 соответственно", - отмечается в сообщении.

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В пресс-службе добавляют, что часть билетов выделяется для групповых перевозок с прифронтовых территорий и детей военнослужащих.

В то же время, пользователи в соцсетях жалуются на проблемы с покупкой билетов через Дию.

"Почти месяц (месяц, Карл!) я пробую получить цифровую подпись Дии, но получаю лозунг "из-под крышечки" - "попробуйте еще раз". Поэтому еду в Украину и из Украины автобусом", - рассказывает Оксана Тукалевская в Facebook.

Аналогичная ситуация постигла и немалое количество других путешественников, которые предлагают сделать идентификацию через банкинг.

"Укрзализныця" - последние новости

"Укрзализныця" с августа назначит поезд №209/210 сообщением Николаев - Ивано-Франковск. Отмечается, что в составе поезда есть вагоны купе и плацкарт.

Ранее компания объявила о запуске нового рейса из Запорожья в Закарпатье. Так, с 31 июля будет курсировать поезд №39/40 Запорожье - Чоп - Солотвино.

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