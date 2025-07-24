Мужчина убеждает, что не скрывается ни от следствия, ни от суда, но пожаловался на ухудшение состояния здоровья.

31-летний львовянин со спинальной мышечной атрофией (СМА) Назарий Гусаков вышел на связь после поспешного исчезновения. Мужчина находится в клинике Милана (Италия).

Как заявил Гусаков в видеообращении, он якобы находится на лечении и не скрывается от следствия и суда. Это заявление он сделал на фоне сообщений, что Офис генпрокурора готовит ему подозрение.

"Сегодня узнал, что Офис генпрокурора хочет вручить мне подозрение в совершении преступления. Я не скрываюсь от следствия и суда. Сообщаю свое физическое место пребывания. Это медицинское учреждение в Милане", - сказал Гусаков.

Кроме того, он заявил о тяжелом состоянии здоровья и о том, что его интересы представляет адвокат. По его словам, видео записывает мама, ведь он не может держать в руках телефон.

"Я не могу долго разговаривать, держать телефон в руках, сидеть в коляске из-за боли в спине. Помогает записать это видеообращение моя мама", - добавил мужчина.

Скандал со сборами для Назария Гусакова

Как сообщал УНИАН, в июне вспыхнул скандал вокруг благотворительных сборов, которые проводил львовянин Назарий Гусаков. Он собирал пожертвования на лечение своей тяжелой болезни - спинальной мышечной атрофии.

Впрочем, мужчину обвинили в нецелевом использовании средств после того, как он отказался предоставить отчет о том, куда пошли деньги. Мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что мужчина получает лекарства за счет городского бюджета.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Гусаков еще неделю назад выехал из Украины, и его местонахождение еще предстоит установить. Офис генпрокурора готовит ему подозрение.

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