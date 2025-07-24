Создатели ленты отметили, что уже работают над новой частью.

Стриминговый сервис Netflix продлил популярный комедийный хоррор-сериал "Уэнздей" на третий сезон.

Кстати, второй сезон выйдет на большие экраны уже 6 августа 2025 года. А вот дата выхода следующей части, актерский состав и сценарий пока неизвестны. Однако создатели отметили, что третий сезон уже в работе.

"2 сезон просыпается через две недели. 3 сезон - уже в работе. Он надвигается и он неизбежен", - отметили в Netflix.

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О чем первый сезон сериала "Уэнздей"

Первый сезон вышел в 2022 году. По сюжету, 16-летняя девочка Уэнздей Адамс становится студенткой академии "Невермор". Она пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и наладить отношения со сверстниками. Каждый раз ей приходится раскрывать древнюю тайну, которая несет за собой опасность.

Кстати, сериал получил немало престижных наград. В частности, "Уэнздей" был номинантом в 12-х категориях премии "Эмми", четыре из которых стали победными ("Лучший современный костюм для сериала", "Лучший современный грим", "Лучший продакшн-дизайн для часового сериала" и "Лучшая музыка к главному титулу"). А еще лента одержала победу на премии "Critics' Choice Super Awards 2023" как "Лучшее хоррор-шоу (сериал)", а главная актриса Дженна Ортега получила награду в категории "Лучшая актриса в хоррор-сериале".

Напомним, ранее звезда "Уэнздей" высказалась о работе с Леди Гагой в новом сезоне.

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