Украина и Россия не приблизились к миру из-за ультиматума Трампа, - WSJ

Несмотря на громкий ультиматум президента США, Кремль не демонстрирует готовности к уступкам, а переговоры в Стамбуле завершаются без результатов.

Несмотря на громкий ультиматум президента США Дональда Трампа, который дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, третий раунд переговоров между Киевом и Москвой завершился без единого прорыва. Стороны встречались в среду в Стамбуле менее часа, пишет The Wall Street Journal.

"Мы не имеем никакого прогресса в прекращении боевых действий или прекращении огня", - заявил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Он подчеркнул, что шесть месяцев переговоров не дали практически ничего. По словам Умерова, Украина снова предложила президенту Зеленскому встретиться с Владимиром Путиным напрямую, но Москва в очередной раз отказалась. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, бывший министр культуры и доверенное лицо Путина.

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Обозреватели назвали ситуацию "дипломатическим кабуки". Александр Габуев, директор Центра Карнеги Россия-Евразия, отметил:

"Господин Путин, по очевидным причинам, пока не заинтересован ни в одной сделке, которая не является полной капитуляцией Украины".

Зато Трамп пытается удержать роль посредника, угрожая экономическим давлением. На прошлой неделе он пообещал ввести 100% тарифы на ведущих торговых партнеров России, если мир не будет достигнут в течение 50 дней. В то же время он заявил о готовности отправить Украине дополнительные системы Patriot.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила: "Россия и Украина впервые за много лет проводят прямые переговоры благодаря лидерству президента Трампа". Однако, как считают аналитики, эти шаги не заставят Москву уступить.

"Трамп вряд ли прибегнет к решительным шагам. Он скорее будет тянуть время, чем проактивно поддержит украинцев в истощении российского ресурса", - считает Габуев.

Предложения санкций со стороны Конгресса, в частности от сенатора Линдси Грэма, заблокированы самим Трампом. Предложенные 500% пошлины на Россию не были поддержаны республиканцами.

Москва, со своей стороны, выдвигает жесткие условия: признание российского суверенитета над Крымом и еще четырьмя регионами, включая те, которые она не контролирует, и требование украинского нейтралитета.

"Мы не ожидаем магического прорыва", - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков накануне переговоров.

На фоне затягивания дипломатии Россия усилила удары по украинским городам. От атак беспилотников страдает инфраструктура, а западная военная помощь не покрывает потребностей ВСУ. "Patriot - это хорошо, но этого недостаточно", - говорят американские аналитики.

Евгения Габер, бывшая советница украинского правительства, заявила:

"Россия демонстрирует, что не ведет переговоры добросовестно. Постоянные атаки на гражданскую инфраструктуру - это доказательство".

Тупик в Стамбуле

Напомним, вечером 23 июля в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. Они длились менее часа и проходили в закрытом режиме.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что Украина предложила россиянам провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

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