Голосеевский районный суд города Киева отклонил публичные обвинения о якобы причастности народного депутата Александра Грановского к компании "Трейд Коммодити" и участии в тендерах на поставку горюче-смазочных материалов на миллиарды гривен. Подобные утверждения активно распространялись в СМИ, однако правоохранительные органы не нашли никаких подтверждений этим подозрениям.

Как указано в постановлении суда по делу №752/13506/25 от 10.06.2025, Офис Генерального прокурора предоставил официальные разъяснения, согласно которым Грановский не был ни подозреваемым, ни обвиняемым ни в одном из уголовных производств, связанных с деятельностью компании "Трейд Коммодити". Речь идет, в частности, о расследованиях в производствах №52016000000000319, №52018000000000697 и №52018000000000312.

Суд подчеркнул, что информация, распространённая в медиа о якобы влиянии Грановского на результаты государственных закупок топлива, не подкреплена никакими доказательствами и не может быть основанием для открытия или продолжения уголовного расследования. Все следственные действия, проведённые в рамках соответствующих дел, не установили фактов, которые свидетельствовали бы о его участии в махинациях или сговорах вокруг тендеров.