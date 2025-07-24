Украина вскоре сможет "воздействовать" на территорию России. Такой анонс сделал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, но тип и сроки передачи ВСУ нового оружия не назвал.
Министр в интервью Zeit отметил, что поставка Украине нового вооружения - это не финансовый вопрос, а вопрос доступности и производственных возможностей украинских и европейских оружейных заводов. Он добавил, что над решением именно этого вопроса и работают европейские партнеры Украины.
"Украина имеет право защищаться от нападений. Она также будет иметь возможность воздействовать на территорию России, но мы не будем раскрывать (российскому диктатору Владимиру - ред.) Путину, какие системы вооружения мы поставляем Украине", - заявил Вадефуль
Кроме того, Вадефуль отметил, что перестал пытаться понять предполагаемую логику атак Путина на Украину.
"Он остановится только тогда, когда поймет, что его план не работает", - сказал немецкий министр.
Заявления Вадефуля о войне в Украине
В июне немецкий министр иностранных дел Иоганн Вадефуль сказал во время визита в Киев, что российский диктатор Владимир Путин издевается, когда говорит о "мире".
Министр отметил, что мир может наступить только тогда, когда агрессия будет остановлена и с этой целью надо усиливать Украину.