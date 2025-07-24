Он не стал раскрывать сроки передачи этого оружия, отметив, что пусть это будет загадкой для Путина.

Украина вскоре сможет "воздействовать" на территорию России. Такой анонс сделал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, но тип и сроки передачи ВСУ нового оружия не назвал.

Министр в интервью Zeit отметил, что поставка Украине нового вооружения - это не финансовый вопрос, а вопрос доступности и производственных возможностей украинских и европейских оружейных заводов. Он добавил, что над решением именно этого вопроса и работают европейские партнеры Украины.

"Украина имеет право защищаться от нападений. Она также будет иметь возможность воздействовать на территорию России, но мы не будем раскрывать (российскому диктатору Владимиру - ред.) Путину, какие системы вооружения мы поставляем Украине", - заявил Вадефуль

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Кроме того, Вадефуль отметил, что перестал пытаться понять предполагаемую логику атак Путина на Украину.

"Он остановится только тогда, когда поймет, что его план не работает", - сказал немецкий министр.

Заявления Вадефуля о войне в Украине

В июне немецкий министр иностранных дел Иоганн Вадефуль сказал во время визита в Киев, что российский диктатор Владимир Путин издевается, когда говорит о "мире".

Министр отметил, что мир может наступить только тогда, когда агрессия будет остановлена и с этой целью надо усиливать Украину.

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