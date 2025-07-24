Это еще раз доказывает сотрудничество между Пекином и Москвой.

Новый российский дрон-приманка, который используется для обмана украинской противовоздушной обороны, полностью состоит из китайских деталей. Об этом пишет The Telegraph.

Такое открытие, которое сделала украинская разведка, является первым случаем, когда РФ применила оружие, изготовленное только из китайских компонентов. Это еще раз доказывает сотрудничество между Пекином и Москвой, несмотря на то, что лидер КНР Си Цзиньпин уверяет, что его страна не поставляет летальное оружие ни одной из сторон войны в Украине.

"Хотя китайские технологии используются и в других российских вооружениях, они всегда сочетались с компонентами других стран", - добавили в издании.

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Также в украинской разведке заявили, что удалось изъять два новых беспилотника и разобрать их. Речь идет о дроне CBTS.611000, который обычно используется для разведки и как приманка, однако он также может нести боеголовку весом до 15 кг.

"Почти половина компонентов одного из дронов была изготовлена компанией CUAV Technology, базирующейся в провинции Гуандун и рекламирующей себя как "поставщик открытых решений для дронов". Эти детали включали контроллер полета с автопилотом, навигационные модули и антенны, датчик скорости полета и трубку Пито. В 2022 году компания объявила, что введет ограничения на экспорт своей продукции в Россию и Украину, чтобы предотвратить ее использование в военных целях. Однако недавно обнаруженные дроны - это не первый случай, когда продукция CUAV Technology была найдена в России", - напомнили в The Telegraph.

Кроме того, по данным украинской разведки, китайские дроны содержали двигатель и электронный модуль зажигания от Mile Haoxiang Technology, камеру от первого лица от Foxeer Technology и китайскую копию австралийского модуля передачи данных RFD900X от RFDesign, который может передавать данные на расстояние до 40 км.

"Эта система позволяет создать канал передачи данных от БпЛА к наземной станции или между БпЛА, тем самым повышая его разведывательные возможности", - добавили в украинской разведке.

Угроза вражеских беспилотников для Украины

Ранее военный эксперт Defence Express Иван Киричевский ответил, что нужно Украине для уничтожения заводов по производству "Шахедов". Он считает, что для этого необходимо запастись ракетами.

"Кто знает, сколько на это нужно средств разрушения, но надо понимать, что бить по стартовым площадкам - очень сложная задача. Бить по Елабуге, возможно, - еще более сложная задача. Однако логика подсказывает, что нужно концентрироваться именно на этом производственном объекте", - подчеркнул Киричевский.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, почему РФ не способна атаковать Украину тысячами дронов в день. По его словам, это возможно только при условии накопления этих беспилотников в течение двух и более недель.

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