В декабре прошлого года индийская компания отправила в Россию взрывчатые вещества военного назначения на сумму 1,4 млн долларов, несмотря на угрозы США ввести санкции против любых организаций, поддерживающих военные действия РФ в Украине. Об этом сообщает Reuters.
Одна из этих российских компаний, указанных как получатель этой смеси, известной как НМХ или октоген, является производителем веществ "Промсинтез", который, по словам представителя СБУ, имеет связи с военными этой страны.
Представитель СБУ отметил, что в апреле Украина атаковала беспилотниками завод, принадлежащий "Промсинтезу". Как отметили в Центре технической информации Минобороны США, октоген широко используется в боеголовках ракет и торпед, ракетных двигателях, взрывчатых снарядах и пластиковых взрывчатых веществах для современных военных систем.
В правительстве США признали НМХ "критически важным для военных усилий России" и предупредили финансовые учреждения о недопустимости содействия продаже этого вещества Москве.
В то же время трое юристов, специализирующихся на санкциях, отметили, что Министерство финансов США имеет право накладывать санкции на тех, кто продает НМХ и подобные вещества России.
HMX известен как "высокоэксплозивный", то есть он быстро взрывается и предназначен для максимального разрушения.
В свою очередь Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк прокомментировал такую информацию:
"Хотя Индия обычно не входит в число основных юрисдикций, которые используются для обхода санкций, мы осознаем, что могут случаться единичные случаи. Мы можем подтвердить, что российская компания "Промсинтез" уже попадала в поле нашего зрения в прошлом, в частности в связи с сотрудничеством с индийскими партнерами".
Сотрудничество между Индией и РФ - последние новости
Ранее Reuters сообщал, что Индия почти готова отказаться от российской нефти из-за риска попасть под вторичные американские санкции. В Индии отметили, что на рынке появляется много новых поставщиков, таких как Гайана. Также страна увеличивает объемы разведки и добычи.
"Я совсем не волнуюсь. Если что-то случится, мы с этим справимся... Индия диверсифицировала источники поставок, и мы перешли, я думаю, с 27 стран, у которых мы покупали раньше, до 40 стран сейчас", - отметил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.
В то же время сообщалось, что Индия закупила у России рекордный объем угля за последние два года. Такая динамика объясняется тем, что российские угольщики готовы проводить гибкую ценовую политику. Также важную роль играет качество топлива.