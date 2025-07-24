Речь идет о поставках такого вещества, как октоген.

В декабре прошлого года индийская компания отправила в Россию взрывчатые вещества военного назначения на сумму 1,4 млн долларов, несмотря на угрозы США ввести санкции против любых организаций, поддерживающих военные действия РФ в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Одна из этих российских компаний, указанных как получатель этой смеси, известной как НМХ или октоген, является производителем веществ "Промсинтез", который, по словам представителя СБУ, имеет связи с военными этой страны.

Представитель СБУ отметил, что в апреле Украина атаковала беспилотниками завод, принадлежащий "Промсинтезу". Как отметили в Центре технической информации Минобороны США, октоген широко используется в боеголовках ракет и торпед, ракетных двигателях, взрывчатых снарядах и пластиковых взрывчатых веществах для современных военных систем.

Видео дня

В правительстве США признали НМХ "критически важным для военных усилий России" и предупредили финансовые учреждения о недопустимости содействия продаже этого вещества Москве.

В то же время трое юристов, специализирующихся на санкциях, отметили, что Министерство финансов США имеет право накладывать санкции на тех, кто продает НМХ и подобные вещества России.

HMX известен как "высокоэксплозивный", то есть он быстро взрывается и предназначен для максимального разрушения.

В свою очередь Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк прокомментировал такую информацию:

"Хотя Индия обычно не входит в число основных юрисдикций, которые используются для обхода санкций, мы осознаем, что могут случаться единичные случаи. Мы можем подтвердить, что российская компания "Промсинтез" уже попадала в поле нашего зрения в прошлом, в частности в связи с сотрудничеством с индийскими партнерами".

Сотрудничество между Индией и РФ - последние новости

Ранее Reuters сообщал, что Индия почти готова отказаться от российской нефти из-за риска попасть под вторичные американские санкции. В Индии отметили, что на рынке появляется много новых поставщиков, таких как Гайана. Также страна увеличивает объемы разведки и добычи.

"Я совсем не волнуюсь. Если что-то случится, мы с этим справимся... Индия диверсифицировала источники поставок, и мы перешли, я думаю, с 27 стран, у которых мы покупали раньше, до 40 стран сейчас", - отметил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.

В то же время сообщалось, что Индия закупила у России рекордный объем угля за последние два года. Такая динамика объясняется тем, что российские угольщики готовы проводить гибкую ценовую политику. Также важную роль играет качество топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: