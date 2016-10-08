Президент США снял торговые санкции с Мьянмы

Глава государства впервые сообщил об этих планах на встрече с министром иностранных дел и государственным советником Мьянмы (Бирмы) Аун Сан Су Чжи в Вашингтоне три недели назад, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как утверждают в Белом доме, успешно запущенный процесс восстановления демократии в одной из крупнейших стран Южной Азии означает, что отныне политика этого государства не является угрозой для национальной безопасности Америки.

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"Хотя Бирму и ждут серьезные испытания, среди которых - укрепление демократии, США намерены поддержать правительство и народ Бирмы в их усилиях по преодолению этих трудностей", - написал Обама в открытом письме конгрессу.

Тем не менее, санкции против 100 компаний из "черного списка" связанных с военной хунтой, а также тех, что занимались нелегальной торговлей рубинами и нефритом, останутся в силе.

Военные в Бирме (Мьянме) удерживали власть почти полвека - с 1962 по 2011 год.