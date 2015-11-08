В Мьянме начались исторические парламентские выборы

Всеобщие выборы проводятся впервые после передачи власти гражданскому правительству и начала экономических и политических реформ в 2011 году, при этом президентский пост продолжает занимать военный лидер генерал Тан Шве, сообщает ВВС.

"Предыдущие выборы в 1990 году принесли победу партии "Национальная лига за демократию" во главе с правозащитницей Аун Сан Су Чжи, однако генералы аннулировали их итоги и установили диктатуру. Впоследствии Аун Сан Су Чжи провела под домашним арестом в общей сложности около 15 лет и была удостоена Нобелевской премии мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что парламент, который предстоит избрать примерно 30 миллионам жителей Мьянмы, будет состоять из 664 депутатов.

"Четверть мест заранее отдана назначенцам военного режима. За остальные борются свыше шести тысяч кандидатов от более чем 90 партий, но основных политических сил две: Национальная лига за демократию и Партия союзной солидарности и развития, созданная генералитетом и в настоящее время являющаяся правящей", - подчеркивает издание.

Для избрания президента необходимы две трети голосов депутатов. 70-летняя Аун Сан Су Чжи не может претендовать на высший пост, поскольку власти внесли в конституцию пункт, запрещающий занимать его лицам, имеющим родственников за границей. У Аун Сан Су Чжи есть двое сыновей от скончавшегося 18 лет назад мужа, канадского ученого-тибетолога.

Лидер оппозиции заявила, что будет "над президентом", если ее партия завоюет конституционное большинство.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Рангуне Джон Фишер, в Мьянме отсутствует объективная социология, так что предсказать итоги голосования никто не может, хотя, по оценкам экспертов, НЛД имеет высокие шансы на победу. Однако будет ли ее большинство конституционным, особенно с учетом того, что депутаты-назначенцы наверняка примкнут к фракции "солидаристов", неизвестно.

Избирательные участки охраняют 40 тысяч полицейских.

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Сторонники Аун Сан Су Чжи опасаются фальсификаций. Кроме того, возможности проголосовать лишены несколько сот тысяч мусульман-рохинья, потомков беженцев с Индостана, подвергающихся в буддистской Мьянме дискриминации и притеснениям.