Турецкий суд арестовал еще 99 человек по подозрению в участии в перевороте, уволены 8 тысяч полицейских

Об этом сообщает Anadolu.

Среди арестованых генерал ВВС Турции Хакан Эврим.

Как сообщает Reuters, после попытки военного переворота также уволены 8 тысяч полицейских.

По данным источников в одной из спецслужб Турции, их подозревают в поддержке участников переворота.

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Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.