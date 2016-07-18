Турецкий суд арестовал еще 99 человек по подозрению в участии в перевороте, уволены 8 тысяч полицейских

11:35, 18 июля 2016
Мир
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Суд Анкары арестовал еще 99 человек, подозреваемых в попытке военного переворота.

REUTERS

Об этом сообщает Anadolu.

Среди арестованых генерал ВВС Турции Хакан Эврим.

Как сообщает Reuters, после попытки военного переворота также уволены 8 тысяч полицейских.

По данным источников в одной из спецслужб Турции, их подозревают в поддержке участников переворота.

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Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.

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