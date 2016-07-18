Турецкий суд арестовал еще 99 человек по подозрению в участии в перевороте, уволены 8 тысяч полицейских
11:35, 18 июля 2016Мир
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Суд Анкары арестовал еще 99 человек, подозреваемых в попытке военного переворота.
REUTERS
Об этом сообщает Anadolu.
Среди арестованых генерал ВВС Турции Хакан Эврим.
Как сообщает Reuters, после попытки военного переворота также уволены 8 тысяч полицейских.
По данным источников в одной из спецслужб Турции, их подозревают в поддержке участников переворота.
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Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.
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